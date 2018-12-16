3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Серебро на счету Ильи Шимановича на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу
Вторая медаль в копилке белорусской команды на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу! Обе награды - серебряные - на счету Ильи Шимановича. Несколько минут назад завершился финальный заплыв на дистанции 50 метров брассом, где он показал рекорд Беларуси - 25,77 секунды. Равных же не было южноафриканцу Камерону ван дер Бургу. Он превзошел Шимановича на 0,36 секунды. Планетарный форум завершится сегодня.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мининформ Беларуси выявил нарушения закона о СМИ на пяти интернет-ресурсах
Лукьянов: Белорусская молодежь развивает, созидает и только строит, но никогда не разрушает
В Беларуси приняли законопроект "Об изменении кодексов по вопросам образования". Что в нем нового?
В Беларуси более 65 % всегда голосуют на выборах - соцопрос
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва