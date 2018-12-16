Серебро на счету Ильи Шимановича на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу

Вторая медаль в копилке белорусской команды на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу! Обе награды - серебряные - на счету Ильи Шимановича. Несколько минут назад завершился финальный заплыв на дистанции 50 метров брассом, где он показал рекорд Беларуси - 25,77 секунды. Равных же не было южноафриканцу Камерону ван дер Бургу. Он превзошел Шимановича на 0,36 секунды. Планетарный форум завершится сегодня.