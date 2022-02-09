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Прямую трансляцию церемонии вручения наград смотрите в 15:10 на телеканале "Беларусь 5"
Главное спортивное событие планеты продолжается. За Олимпиадой в Пекине следим на телеканалах Белтелерадиокомпании. Антон Смольский накануне задал тон выступления для команды. Его серебро в индивидуальной гонке стало большим праздником для всех белорусов. По праву капитан сборной - в элите мирового биатлона. Ждем с нетерпением его следующий старт - 12 февраля спринтерская гонка.
А сегодня он по-настоящему сможет прочувствовать, насколько волнительно и в то же время приятно подниматься на олимпийский пьедестал. Сегодня состоится церемония вручения наград. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5". Не пропустите! В очередной раз порадуемся за Антона - начало в 15:10.
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