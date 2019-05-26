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Серебро в финале заезда каноэ-двоек на дистанции в 200 метров завоевали Глеб Солодуха и Денис Махлай

Белорусские гребцы пополнили медальную копилку первого в сезоне этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Сегодня серебро в финале заезда каноэ-двоек на дистанции в 200 метров завоевали Глеб Солодуха и Денис Махлай. Напомним, накануне наши спортсмены взяли три награды - золото, серебро и бронзу.

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