Белорусские гребцы пополнили медальную копилку первого в сезоне этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Сегодня серебро в финале заезда каноэ-двоек на дистанции в 200 метров завоевали Глеб Солодуха и Денис Махлай. Напомним, накануне наши спортсмены взяли три награды - золото, серебро и бронзу.