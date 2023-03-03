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Серебро в масс-старте и бронза в командной гонке - очередные медали белорусских конькобежцев на II Играх "Дети Азии"

Приятные новости для белорусских болельщиков приходят из Кузбасса. Наши спортсмены продолжают подниматься на пьедестал II зимних Международных игр "Дети Азии". Свою третью медаль на престижных соревнованиях завоевала Полина Сивец в конькобежном спорте. Капитан нашей команды заняла второе место в масс-старте. А ранее, также с серебром, Полина завершила забег на полтора километра и стала чемпионкой Игр на три тысячи метров. Еще одну награду - бронзовую - Беларуси принесли юноши в командной гонке - Федор Данилов, Роман Чернявский и Радомир Минин поднимаются на пьедестал.

Таким образом, у белорусов уже 9 медалей: одно золото и по четыре серебра и бронзы. Завершатся соревнования 5 марта.

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