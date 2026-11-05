Серебряная медаль открывает копилку женской сборной Беларуси на ЧМ по пожарно-спасательному спорту

Серебряная медаль открывает копилку женской сборной Беларуси на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Команды 14 стран Европы и Азии продолжают сражаться за титул сильнейших спасателей.

Накануне представители сборных проходили индивидуальные испытания - подъем по штурмовке. Финал по традиции чемпионата состоялся во время официального открытия мирового первенства.

В завершающих забегах на беговую дорожку белорусская спортсменка Александра Ласенкова вышла с тремя представительницами России и лишь одной из них уступила 0,02 сек., проявив выдержку и характер.

Серебряную призерку поздравил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, присутствовавший на открытии чемпионата. Он также пообщался с белорусскими спортсменами и нацелил их на хорошие выступления.

Совсем немного не хватило удачи нашему спортсмену Антону Тарасевичу. Он дальше всех пробился среди участников белорусской мужской сборной, также став единственным представителем страны среди семи российских спортсменов.

5 ноября - второй день состязаний спасателей. Их продолжит 100-метровая полоса с препятствиями. Белорусы борются за золото для команды в общем зачете.