Серебряную медаль на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте завоевывает белорусский дуэт

Владислав Гончаров и Олег Рябцев закрывали программу в синхронных прыжках и были близки к первому месту на пьедестале. Однако незначительные помарки сыграли свою роль. Лидерство сохранили американские батутисты. Также отметим, что Гончаров на этапе в Хабаровске взял серебро и в индивидуальной программе.