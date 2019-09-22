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Серебряную медаль на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте завоевывает белорусский дуэт

Владислав Гончаров и Олег Рябцев закрывали программу в синхронных прыжках и были близки к первому месту на пьедестале. Однако незначительные помарки сыграли свою роль. Лидерство сохранили американские батутисты. Также отметим, что Гончаров на этапе в Хабаровске взял серебро и в индивидуальной программе.

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