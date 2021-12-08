Серена Уильямс пропустит Australian Open 2022

23-кратная победительница турниров Большого шлема Серена Уильямс не выступит на кортах Открытого чемпионата Австралии в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба турнира со ссылкой на американку, которая заявила, что не до конца готова на эту минуту выступать на профессиональном уровне.



Заметим, что последний матч Серены был против белоруски Александры Саснович на кортах Уимблдона. Из-за травмы экс-первая ракетка мира тогда продолжить поединок не смогла. Соревнования в Мельбурне, это будет первый в сезоне Большой шлем, состоятся с 17 по 30 января.

