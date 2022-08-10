Серена Уильямс уходит из профессионального спорта?

Американская теннисистка Серена Уильямс планирует завершить карьеру в теннисе в сентябре. Перед уходом из профессионального спорта она примет участие в турнире US Open в Нью-Йорке. Уильямс 40 лет. За свою карьеру бывшая первая ракетка мира 23 раза выигрывала турниры Большого шлема и 73 раза - турниры WTA. Также она четырехкратная обладательница золота Олимпиады.