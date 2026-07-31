Сергей Брылин рассказал о комплектовании минского "Динамо"

Комплектование минского "Динамо" в самом разгаре. Буквально накануне "зубры" заключили двусторонний контракт с 18-летним нападающим Ильей Кулаковым сроком на пять лет. Форвард - сын Александра Кулакова, который когда-то сыграл в форме "бело-синих" почти 400 матчей.

Развивать нашу молодежь будет новый главный тренер "столичных" Сергей Брылин. Российский специалист, на счету которого три Кубка Стэнли, в структуре "Нью-Джерси Дэвилз" прославился отличной работой с перспективными игроками.

В эксклюзивном интервью "Первому информационному" главком рассуждал о необходимом усилении "Динамо" и скором выходе из отпуска хоккеистов на односторонних контрактах.

Уже 1 августа стартует тренировочный кэмп для игроков на односторонних соглашениях. Ждем наших легионеров в Беларуси. Ожидается, что "динамовцы" выступят на Кубке Минска, а также Кубке мэра Москвы. Первый домашний матч регулярного чемпионата КХЛ "зубры" проведут 7 сентября против нижегородского "Торпедо".