Сергей Баланович остается в "Шахтере"

Полузащитник солигорского "Шахтера" Сергей Баланович продлил контракт с клубом, сообщает официальный "Твиттер" "горняков". Соглашение рассчитано по схеме один плюс один. В этом сезоне Высшей лиги чемпионата Беларуси Баланович провел за "Шахтер" 24 матча, забил 3 мяча, и отдал 5 результативных передач.



