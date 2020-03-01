Сергей Бочарников завоевал второе золото чемпионата Европы по биатлону в Раубичах

Сегодня белорус стал первым в гонке преследования. Дистанцию в 12,5 км спортсмен преодолел за 35 минут 3,9 секунд. Второе и третье места у биатлонистов из Норвегии.



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