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Сергей Бочарников завоевал второе золото чемпионата Европы по биатлону в Раубичах

Сергей Бочарников завоевал второе золото чемпионата Европы по биатлону в Раубичах

Сегодня белорус стал первым в гонке преследования. Дистанцию в 12,5 км спортсмен преодолел за 35 минут 3,9 секунд. Второе и третье места у биатлонистов из Норвегии.

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