Сергей Бочарников завоевал золото чемпионата Европы по биатлону в мужской гонке преследования

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников становится двукратным чемпионом Европы! Победа получилась запоминающейся и по той причине, что два дня назад Сергей отпраздновал день рождения. И сегодня преподнес такой подарок не только себе, но и всем болельщикам, которые заполнили Раубичи и следили за телетрансляцией на "Беларусь 5".



О том, как победил наш лыжник, и о первых эмоциях после победы - материал Андрея Козлова.О подобных моментах мечтают все поклонники биатлона, ведь именно за такие эмоции мы и любим спорт. Красивый финиш Сергея Бочарникова после блестящей победы в гонке преследования мы будем вспоминать и спустя годы. Но позади была непростая часть дистанции, которая особенно в своей кульминации прошла по всем законам драмы. Ведь на последний огневой рубеж Бочарников, который, напомним, стартовал на пятой позиции, пришел очевидным лидером.



Но даже эти осечки с огромным гандикапом хода по дистанции не стали фатальными. С четырехкратным олимпийским чемпионом Александром Тихоновым мы и досматривали этот яркий финиш. Уже после церемонии награждения Сергей вновь признался: выступать дома для него особенное событие в карьере. Родные места здесь стали самой главной поддержкой.



