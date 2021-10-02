Вратарь Сергей Большаков подписал односторонний контракт с минским "Динамо". Сообщает пресс-служба клуба. 25-летний голкипер присоединился к составу "зубров" в сентябре и находился на пробном контракте. Теперь воспитанник московского "Спартака" подписал полноценное соглашение, которое рассчитано на один сезон. В стан "зубров" голкипер перешел из столичной "Юности", где в прошлом сезоне он стал чемпионом Беларуси и был при этом признан лучшим вратарем Экстарлиги.