Сергей Гуренко: "Главное - показать хороший комбинационный футбол"

"Главное - не просто выиграть завтрашний матч, а показать хороший комбинационный футбол, который порадовал бы болельщиков, пришедших на обновленный стадион "Динамо". Об этом на пресс-конференции заявил тренер минчан Сергей Гуренко. Завтра "Динамо" проведет ответный поединок первого квалификационного раунда Лиги Европы против ирландской команды Дерри Сити. Первый поединок, завершился победой минчан на выезде 2:0. По словам Сергея Гуренко, проблем в команде нет, у всех футболистов буквально горят глаза, ведь они спустя 8 лет возвращаются на родной стадион. Прямая трансляция матча начнется на "Беларусь 5" в 17:55.