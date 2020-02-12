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Сергей Ковальчук: 69 белорусских спортсменов прошли отбор на Олимпиаду

69 белорусских спортсменов прошли отбор на Олимпиаду. Ожидается, что всего на Игры в Токио отправится около сотни наших атлетов. Об этом сегодня перед заседанием коллегии Минспорта рассказал глава ведомства Сергей Ковальчук. Перед началом прошло награждение победителей ХХ спартакиады работников аппаратов республиканских органов госуправления.


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В первой группе (количество работников свыше ста человек) лучшей стала команда Национального банка Беларуси. Во второй группе (до ста человек) победил Национальный центр правовой информации. Борьба за олимпийские путевки продолжится до конца июня. Сами Игры стартуют в Токио 24 июля.

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