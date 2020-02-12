Сергей Ковальчук: 69 белорусских спортсменов прошли отбор на Олимпиаду

69 белорусских спортсменов прошли отбор на Олимпиаду. Ожидается, что всего на Игры в Токио отправится около сотни наших атлетов. Об этом сегодня перед заседанием коллегии Минспорта рассказал глава ведомства Сергей Ковальчук. Перед началом прошло награждение победителей ХХ спартакиады работников аппаратов республиканских органов госуправления.

