Сергей Ковальчук ознакомился с инфраструктурой базы футбольного клуба "Рома"

Спортивная новость из мира футбола пришла сегодня из Рима. На встрече Министра спорта и туризма Беларуси и вице-президента УЕФА стало известно о возможном проведении в Минске в 2021 году Суперкубка Европы. Сергей Ковальчук сегодня был приглашен на базу футбольного клуба "Рома", где ознакомился с инфраструктурой. Это эксклюзивные кадры съемочной группы Агентства теленовостей - первых представителей СМИ Беларуси, которые побывали на тренировочной базе легендарного римского клуба. В его составе около 20-ти лет назад выступал белорус Сергей Гуренко.