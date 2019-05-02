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Сергей Ковальчук ознакомился с инфраструктурой базы футбольного клуба "Рома"
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Спортивная новость из мира футбола пришла сегодня из Рима. На встрече Министра спорта и туризма Беларуси и вице-президента УЕФА стало известно о возможном проведении в Минске в 2021 году Суперкубка Европы. Сергей Ковальчук сегодня был приглашен на базу футбольного клуба "Рома", где ознакомился с инфраструктурой. Это эксклюзивные кадры съемочной группы Агентства теленовостей - первых представителей СМИ Беларуси, которые побывали на тренировочной базе легендарного римского клуба. В его составе около 20-ти лет назад выступал белорус Сергей Гуренко.