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Сергей Кривец официально игрок брестского "Динамо"

Соглашение, как сообщает сайт клуба, рассчитано на два с половиной года. Полузащитник сборной Беларуси, последней командой которого была польская "Арка", присоединится к Бресту на следующей неделе.

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