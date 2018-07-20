Сергей Матвейчик: Не смогли показать лучший футбол, но все равно одержали победу

Так прокомментировал ответный поединок первого квалификационного раунда Лиги Европы против валлийского "Коннас Куэй" защитник солигорского "Шахтера" Сергей Матвейчик. "Горняки" в домашнем матче одержали победу со счетом 2:0 и вышли в следующий раунд турнира.