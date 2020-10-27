Решение принято после встречи специалиста с руководством гродненского клуба. После пятнадцати туров в Экстралиге А команда набрала 15 очков и занимает шестое место из восьми. Под руководством Пушкова "Неман" неоднократно становился чемпионом Беларуси и выигрывал Кубок Салея.