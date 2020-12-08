Сергей Рутенко рассчитывает, что письмо исправит ситуацию, и Беларусь с честью представит атлетов на Играх в Токио

Не понятны попытки лишить наших спортсменов права выступать под своим национальным флагом. Свое мнение на этот счет нам озвучил и один из самых выдающихся гандболистов в истории Беларуси Сергей Рутенко - в свое время он был самым дорогим гандболистом мира.

Шестикратный победитель Лиги чемпионов уже завершил карьеру и сейчас переживает за коллег, которым, по сути, мешают качественно вести подготовку к важным стартам. Сергей Рутенко сам подписал обращение деятелей белорусского спорта и рассчитывает, что это поможет исправить ситуацию, и Беларусь с честью представит своих атлетов всему миру на Играх в Токио.

Министр спорта и туризма ответил оппонентам

Не понятна и позиция некоторых представителей спортивной сферы, которые, поддавшись влиянию извне, призывают к деструктивным действиям по отношению к своей стране. А ведь именно это государство им создало все условия для достижения результатов, как материально-технические, так и финансовые.

Спортсмены продолжают ставить подписи под открытым обращением