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Сергей Рутенко рассчитывает, что письмо исправит ситуацию, и Беларусь с честью представит атлетов на Играх в Токио
Не понятны попытки лишить наших спортсменов права выступать под своим национальным флагом. Свое мнение на этот счет нам озвучил и один из самых выдающихся гандболистов в истории Беларуси Сергей Рутенко - в свое время он был самым дорогим гандболистом мира.
Шестикратный победитель Лиги чемпионов уже завершил карьеру и сейчас переживает за коллег, которым, по сути, мешают качественно вести подготовку к важным стартам. Сергей Рутенко сам подписал обращение деятелей белорусского спорта и рассчитывает, что это поможет исправить ситуацию, и Беларусь с честью представит своих атлетов всему миру на Играх в Токио.
Министр спорта и туризма ответил оппонентам
Не понятна и позиция некоторых представителей спортивной сферы, которые, поддавшись влиянию извне, призывают к деструктивным действиям по отношению к своей стране. А ведь именно это государство им создало все условия для достижения результатов, как материально-технические, так и финансовые.
Спортсмены продолжают ставить подписи под открытым обращением
На сегодня более трех тысяч спортсменов, тренеров и работников спортивной отрасли - уже поставили подпись под открытым обращением к международной общественности. Сделать это можно в республиканских центрах олимпийской подготовки, Национальном олимпийском комитете и на сайте Athletes.by.
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