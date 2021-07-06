Лидер белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович выиграл заключительный, пятый этап ралли-рейда "Шелковый путь" и стал вторым в общем зачете грузовиков. Гонка финишировала в Горно-Алтайске. Многодневка стартовала на прошлой неделе в Омске. Она должна была завершиться в Улан-Баторе. Однако из-за эпидемиологической ситуации в Монголии организаторы приняли решение не пересекать границу и сократить ралли, проведя его только по территории России. Еще один пилот "МАЗ-СПОРТавто" Алексей Вишневский стал восьмым. Виталий Мурылев занял десятое место.

