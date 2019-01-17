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Сергей Вязович занял второе место на девятом этапе автомарафона "Дакар"

Гонщик команды"МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович занял второе место на девятом этапеавтомарафона "Дакар". Экипаж Алексея Вишневского финишировал седьмым.Восьмое место у Александра Василевского. Последний этап ралли-рейда приведетгонщиков в Лиму. На данный момент зачет грузовиков возглавляет россиянин ЭдуардНиколаев. МАЗ Вязовича в классификации шестой, Василевский - восьмой,Вишневский располагается на 11 строке итогового протокола.

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