Сергей Ясинский покидает "Витебск"

Сергей Ясинский покидаетфутбольный клуб "Витебск". Главком северян расторг контракт пообоюдному согласию сторон. Отметим, в прошедшем сезоне его команда заняла 12-еместо. Ясинский работал в "Витебске" с 2015 года. 179 матчей в Высшей лигевитебчане провели под началом специалиста, а в сезоне 2019-2020 пробились вквалификацию Лиги Европы. Ясинский назначен исполняющим обязанности главноготренера молодежной сборной.