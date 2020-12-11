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Сергей Ясинский покидает "Витебск"
Сергей Ясинский покидаетфутбольный клуб "Витебск". Главком северян расторг контракт пообоюдному согласию сторон. Отметим, в прошедшем сезоне его команда заняла 12-еместо. Ясинский работал в "Витебске" с 2015 года. 179 матчей в Высшей лигевитебчане провели под началом специалиста, а в сезоне 2019-2020 пробились вквалификацию Лиги Европы. Ясинский назначен исполняющим обязанности главноготренера молодежной сборной.
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