Серия А: "Милан" побеждает СПАЛ

Аутсайдер итальянской серии А чуть было не отбирает очки в матче против "Милана". На стадионе "Сан-Сиро" россонерипринимали СПАЛ и смогли забить в ворота соперника только один мяч. Его автор полузащитник миланцев Сусоч. "Милан", набрав 13 очков, поднялся на 10 место в турнирной таблице.