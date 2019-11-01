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Серия А: "Милан" побеждает СПАЛ

Аутсайдер итальянской серии А чуть было не отбирает очки в матче против "Милана". На стадионе "Сан-Сиро" россонерипринимали СПАЛ и смогли забить в ворота соперника только один мяч. Его автор полузащитник миланцев Сусоч. "Милан", набрав 13 очков, поднялся на 10 место в турнирной таблице.

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