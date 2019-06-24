Сертификаты благотворительной помощи вручили центрам олимпийского резерва

Сертификаты благотворительной помощи на общую сумму 200 тысяч рублей сегодня вручили центрам олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Такая поддержка - итог международной акции "Европейские забеги" проекта #velcombegom. За полтора месяца белорусы досрочно преодолели дистанцию в 200 тысяч километров - свои результаты неравнодушные спортсмены фиксировали с помощью мобильных приложений.



Такие благотворительные забеги проводят пятый год подряд. За это время финансовую помощь получили 18 медицинских и спортивных учреждений по всей стране.