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Северный регион принимает "Пламя мира". Первая точка маршрута - Витебск
"Пламя мира" продолжает путешествие по Беларуси. Огонь II Европейских игр принимает северный регион. Первая точка маршрута - Витебск. Участниками стали коллективы промышленных предприятий: огонь уже побывал на фабрике кондитерских изделий. От лампады, которая никогда не гасится, подожгли два факела, и под аплодисменты эстафета огня прошествовала по территории предприятия. Через несколько часов поприветствовать эстафету огня "Пламя мира" смогут все жители Витебска. Факелоносцы (а в их числе знаменитые спортсмены, деятели культуры, известные врачи) пронесут огонь по улицам областного центра. Праздник продолжится большим концертом на площади Победы. А завтра "Пламя мира" будут встречать в самом древнем и самом молодом городах Беларуси - Полоцке и Новополоцке.
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