Сезон в NBA возобновился

"Юта" совершила впечатляющий камбэк в игре против "Нью-Орлеана" в первый день возобновленного сезона НБА и добилась победы, 106:104. По ходу матча "Юта" уступала 16 очков, но в итоге совершила камбэк. "Лейкерс" обыгрывают "Клипперс", 103:101, Леброн и Дэвис набрали 50 очков на двоих.