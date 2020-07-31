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Сезон в NBA возобновился
"Юта" совершила впечатляющий камбэк в игре против "Нью-Орлеана" в первый день возобновленного сезона НБА и добилась победы, 106:104. По ходу матча "Юта" уступала 16 очков, но в итоге совершила камбэк. "Лейкерс" обыгрывают "Клипперс", 103:101, Леброн и Дэвис набрали 50 очков на двоих.
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