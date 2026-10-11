"Шахтер" и "Энергия" разыграют трофей Суперкубка Беларуси по волейболу

11 октября состоится большой волейбольный вечер. Болельщики узнают имя обладателя Суперкубка Беларуси.

Один из самых престижных трофеев разыграют "Шахтер" и "Энергия", а это значит, что фанатов ждет ремейк титульного поединка годичной давности.

Тогда клуб из Солигорска стал победителем и выиграл свой 6-й Суперкубок. Сейчас у гомельской команды есть шанс взять реванш.

Получится или нет, узнаете из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Старт поединка в 17:00.