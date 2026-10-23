"Шахтер" принимает "Витебск" в центральном матче ЧБ

В регулярном чемпионате страны по хоккею сегодня состоится 4 матча. В главном матче промежуточный лидер сезона - солигорский "Шахтер" - примет "Витебск". Начало матча - в 19:25.

Игру в прямом эфире покажет спортивный телеканал Белтелерадиокомпании. Отметим, команда из Солигорска не проигрывает в пяти матчах подряд.

А также сегодня: "Локомотив" примет "Брест", "Динамо" (Молодечно) сразится с "Могилевом", а соперник гродненского "Немана" - "Славутич".