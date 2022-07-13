"Шахтер" 13 июля опять встретится с "Марибором" в футбольной Лиге чемпионов

Удастся ли солигорскому "Шахтеру" выйти во второй раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов? Горняки сегодня проведут ответный поединок против словенского "Марибора" в стартовом раунде турнира. Первая игра, напомним, завершилась вничью 0:0. За ходом поединка в прямом эфире можно будет следить на телеканале "Беларусь 5", начало трансляции в 19:50.