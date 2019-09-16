"Шахтер" догоняет БАТЭ в чемпионате Беларуси по футболу

Солигорский "Шахтер" в матче 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу на выезде обыгрывает "Ислочь" 1:0. В упорном противостоянии единственный мяч на 64-й минуте провел Элис Бакай. В турнирной таблице "Шахтер" идет третьим, также 46 баллов у БАТЭ, в пяти очках лидер - брестское "Динамо", но южане провели на матч больше.



На 4-й строчке упрочило позиции минское "Динамо", столичные сильнее "Слуцка" 2:1. Заключительный матч тура пройдет сегодня: "Витебск" - "Гомель", в 19:20 начнется прямая трансляция на "Беларусь 5".