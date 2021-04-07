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"Шахтер" и БАТЭ - полуфиналисты Кубка Беларуси

Солигорский "Шахтер", несмотря на поражение в ответном четвертьфинальном поединке с "Неманом" - 1:2, все же прошел в полуфинал турнира благодаря победе в первом матче со счетом 3:0. В другом поединке БАТЭ так же, как и в первом матче, был сильнее "Витебска", на сей раз счет 3:2. Борисовчане идут дальше.

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