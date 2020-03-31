После двух встреч в Минске паритет - 1:1. Сегодня в Солигорске пройдет третья игра противостояния. Напомним, "Юность" - самый титулованный клуб страны. "Медведи" 8 раз брали трофей, тогда как "горняки" лишь однажды. На чьей стороне удача будет сегодня, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 19:30.



