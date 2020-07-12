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"Шахтер" - лидер чемпионата Беларуси по футболу

Солигорский "Шахтер" - единоличный лидер чемпионата страны по футболу. В заключительном поединке 17-го тура субботы "горняки" дома разгромили "Городею" 4:1. Отметим, отличились новички - и Архипов, и Яхшибоев. "Шахтер" после ничьей БАТЭ со "Славией" 1:1 опережает борисовчан на 2 балла.

17 тур завершится сегодня в Молодечно, Минске и Витебске. "Энергетик-БГУ" принимает "Рух", на стадионе "Динамо" пройдет минское дерби, а Витебск попробует прервать семиматчевую победную серию "Немана". Все три встречи в прямом эфире покажет "Беларусь 5".

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