"Шахтер" матчем против "Франкфурта" стартует в волейбольной Лиге чемпионов

Волейбольный клуб "Шахтер" матчем против "Франкфурта" стартует в первом раунде квалификации Лиги чемпионов. Прямая трансляция домашнего матча начнется на "Беларусь 5" в 17:50. Поединок пройдет на площадке столичного Дворца спорта. Ответный состоится через неделю.