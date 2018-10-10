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"Шахтер" матчем против "Франкфурта" стартует в волейбольной Лиге чемпионов

Волейбольный клуб "Шахтер" матчем против "Франкфурта" стартует в первом раунде квалификации Лиги чемпионов. Прямая трансляция домашнего матча начнется на "Беларусь 5" в 17:50. Поединок пройдет на площадке столичного Дворца спорта. Ответный состоится через неделю.

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