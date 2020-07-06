"Шахтер" - новый лидер чемпионата Беларуси по футболу

"Шахтер" обыгрывает "Торпедо-БелАЗ", 4:1 и возглавляет таблицу чемпионата Беларуси. "Горняки" набрали столько же, сколько и БАТЭ, - 30 очков, но опережают борисовчан за счет лучшей разницы голов. На один балл меньше у гродненского "Немана", при этом у команды Игоря Ковалевича - игра в запасе.



Также накануне вничью сыграли ФК "Минск" и "Белшина", 2:2. Брестский "Рух" неожиданно сильнее минского "Динамо", 1:0.



