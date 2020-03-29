"Шахтер" одержал первую победу в чемпионате Беларуси

Солигорский "Шахтер" после неудачи в первом туре чемпионата Беларуси по футболу (поражение от "Торпедо" 0:1) выигрывает во втором. "Горняки" на выезде одолели "Городею" 2:0. Точные удары на счету грузина Диасамидзе и Подстрелова. "Шахтер" поднимается на шестое место, "Городея" без очков и внизу таблицы, где делит позиции с "Белшиной", минским "Динамо" и БАТЭ.