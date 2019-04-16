Солигорский "Шахтер" одержал победу над "Слуцком" в заключительном матче третьего тура чемпионата Беларуси по футболу. На своем поле "горняки" переиграли соперника со счетом 1:0. "Шахтер" в чемпионате пока идет со стопроцентным результатом. Как итог первое место в турнирной таблице. Без потерь и брестское "Динамо", которое из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей занимает вторую строчку. Одноклубники из Минска с семью баллами третьи.

