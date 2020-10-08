"Шахтер" побеждает "Маасейк"

Солигорский "Шахтер" сильнее бельгийского "Маасейка" - 3:2 - во втором матче первого раунда квалификации волейбольной Лиги чемпионов. Для горняков это первая виктория, ранее белорусский клуб со счетом 2:3 уступил "Амрисвилю" из Швейцарии. Судьба единственной путевки в следующий круг решится сегодня в противостоянии "Амрисвиль" - "Маасейк".