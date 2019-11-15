"Шахтер" продолжает борьбу за групповой этап волейбольной Лиги чемпионов

Солигорский "Шахтер" преодолел второй раунд квалификации волейбольной Лиги чемпионов. После домашнего успеха над финским клубом "ВяЛеПя" со счетом 3:0 белорусы одержали убедительную победу и на выезде. Для успеха также хватило трех партий. В третьем раунде отбора команду Виктора Бекши ждет сербская "Войводина". Первый матч пройдет 20 ноября на Балканах, ответный - 27-го в Беларуси.



