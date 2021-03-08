"Шахтер" разгромил "Неман"

Нужно контролироватьигру на протяжении всего матча. Предстоит еще много работы, чтобы улучшить этусоставляющую. Так главный тренер солигорского "Шахтера" РоманГригорчук прокомментировал победу своей команды - 3:0 - над "Неманом"в первом матче 1/4 финала Кубка страны. Все мячи горняки провели во второмтайме после удаления Алексея Легчилина. Юрий Кендыш забил с пенальти, с игрыотличились Дембо Дарбо и Шахзодбек Убайдуллаев. Уже в ближайшую субботувстречей с "Минском" "горняки" стартуют в чемпионате,