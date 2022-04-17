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"Шахтер" - шестикратный чемпион Беларуси по волейболу
Солигорский "Шахтер" - шестикратный чемпион Беларуси по волейболу. Причем золотые награды клуб из Солигорска берет шестой год подряд. В финале коллектив Виктора Бекши уверенно справился со своим главным конкурентом - минским "Строителем". 3:0 в серии. А в матче накануне "Шахтер" на площадке столичного дворца спорта "Уручье" победил 3:1. Таким образом хозяева в очередной раз остаются с серебром.
Пока, к слову, самой титулованной волейбольной командой Беларуси остается "Строитель", на счету которого семь трофеев. Однако уже в следующем сезоне цель "горняков" будет одна - сравняться с оппонентом. Тем интереснее будет наблюдать болельщикам за очередным первенством страны.
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