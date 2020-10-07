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"Шахтер" терпит первое поражение в Лиге чемпионов

Волейбольный "Шахтер" потерпел поражение в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Горняки уступили швейцарскому "Амрисвилю" на тай-брейке со счетом 2:3. Самым результативным в матче стал Максим Шкредов, который набрал 22 очка. Следующий матч белорусские волейболисты проведут уже сегодня в 8 вечера по белорусскому времени с командой "Нолико Маазейк".

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