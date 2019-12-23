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"Шахтер" второй год подряд выиграл Кубок Беларуси по волейболу

"Шахтер" второй год подряд сильнее "Строителя" в главном матче за Кубок Беларуси по волейболу. После трёх сетов "горняки" уступали 1:2, тяжелой выдалась и четвертая партия, которая все же осталась за клубом из Солигорска 34:32. И 15:12 в решающем сете. Третье место за гомельской "Энергией".

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