"Шахтер" второй год подряд выиграл Кубок Беларуси по волейболу

"Шахтер" второй год подряд сильнее "Строителя" в главном матче за Кубок Беларуси по волейболу. После трёх сетов "горняки" уступали 1:2, тяжелой выдалась и четвертая партия, которая все же осталась за клубом из Солигорска 34:32. И 15:12 в решающем сете. Третье место за гомельской "Энергией".