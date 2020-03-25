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"Шахтер" вышел в финал Кубка Президента
Все же "Шахтер"стал вторым финалистом Кубка Президента. В решающей седьмой игре полуфинальной серии против "Немана" в Гродно дружина Юрия Файкова в третьем периоде благодаря точному броску Ильи Камбовича вырвала викторию у оппонентов - 1:0. Соперником по финалу "Шахтера" будет "Юность". К слову, главный тренер "горняков" намерен дать бой минчанам, несмотря на лучшую вариативность состава команды Макрицкого.
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