"Шахтер" вышел в финал Кубка Президента

Все же "Шахтер"стал вторым финалистом Кубка Президента. В решающей седьмой игре полуфинальной серии против "Немана" в Гродно дружина Юрия Файкова в третьем периоде благодаря точному броску Ильи Камбовича вырвала викторию у оппонентов - 1:0. Соперником по финалу "Шахтера" будет "Юность". К слову, главный тренер "горняков" намерен дать бой минчанам, несмотря на лучшую вариативность состава команды Макрицкого.



