Шансы ЦСКА на Лигу чемпионов минимальны

Московский "Локомотив" точно получит возможность сыграть в Лиге чемпионов в будущем сезоне, а вот ЦСКА Виктора Гончаренко лишился шансов на прямой выход в главный клубный турнир Старого Света. Такая диспозиция случилась по итогам очного поединка. В московском дерби сильнее были "железнодорожники" благодаря двум мячам, забитым Алексеем Миранчуком с пенальти - второй выстрел произошел на 91-й минуте.