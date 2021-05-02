Шарангович признан третьей звездой матча в НХЛ

В НХЛ Егор Шарангович признан третьей звездой победного матча против "Филадельфии". "Нью-Джерси" победил 4:1, в активе белоруса шайба и голевая передача. Шарангович провел на площадке 13 минут 54 секунды и завершил поединок с показателем полезности +2.