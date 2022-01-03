Шайба Егора Шаранговича помогла обыграть "Вашингтон" в очередном поединке регулярного чемпионата НХЛ

Точный бросок Егора Шаранговича помогает "Нью-Джерси Девилз" обыграть "Вашингтон Кэпиталз" в очередном поединке регулярного чемпионата НХЛ. Белорус открыл счет в поединке с передач Хьюза и Суббана. Таким образом Егор установил свой личный рекорд в лиге, набрав результативные баллы в четвертой игре подряд "дьяволов". "Вашингтон" в игре уступил в овертайме 3:4. Еще один белорус Алексей Протас перед этим матчем был отправлен в АХЛ - в фарм-клуб "Херши Беарс".