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Шайба Егора Шаранговича помогла обыграть "Вашингтон" в очередном поединке регулярного чемпионата НХЛ
Точный бросок Егора Шаранговича помогает "Нью-Джерси Девилз" обыграть "Вашингтон Кэпиталз" в очередном поединке регулярного чемпионата НХЛ. Белорус открыл счет в поединке с передач Хьюза и Суббана. Таким образом Егор установил свой личный рекорд в лиге, набрав результативные баллы в четвертой игре подряд "дьяволов". "Вашингтон" в игре уступил в овертайме 3:4. Еще один белорус Алексей Протас перед этим матчем был отправлен в АХЛ - в фарм-клуб "Херши Беарс".
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