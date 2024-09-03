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Егор Щелканов - чемпион Паралимпийских игр в Париже в плавании

Егор Щелканов - чемпион Паралимпийских игр в Париже в плавании

Копилка белорусской команды по плаванию пополнилась очередной золотой медалью XVII Паралимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает БЕЛТА.

Вечернюю программу соревнований в бассейне открывал финал на дистанции 100 м на спине в классе S9 (среди атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата). В утреннем предварительном заплыве в этой дисциплине лучший результат продемонстрировал 23-летний белорус Егор Щелканов. В финале наш спортсмен также стал сильнейшим, опередив конкурентов на целый корпус. Результат Егора составил 1 мин. 00,76 сек., что на четверть секунды быстрее предыдущего паралимпийского рекорда. Три года назад на Играх в Токио белорус был в этом виде серебряным призером, также в его активе есть три медали с чемпионатов Европы.

В восемь часов вечера по минскому времени стартует финальный заплыв на дистанции 200 м комплексным плаванием, где за пятым для себя парижским золотом поплывет уже 20-кратный чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий.

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