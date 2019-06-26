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Юрий Щербацевич - серебряный призер по пулевой стрельбе - гость нашей выездной студии

Сегодня серебряный призер II Европейских игр по пулевой стрельбе Юрий Щербацевич - гость нашей выездной студии. Юрий, добрый вечер!

Поздравляем вас с такой долгожданной наградой (видео).


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